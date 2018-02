IL DESIGN CONTEMPORANEO DELLE COLLEZIONI MOBART BEN FA RIVIVERE UN ANTICO FIENILE RISTRUTTURATO

Un progetto dove il legno e il profumo della tradizione fanno da sovrani

Un antico e tradizionale fienile – chiamato Tablè Tisleri – situato sulle Dolomiti Bellunesi è tornato a vivere dopo una sapiente e accurata ristrutturazione che ha visto protagoniste le collezioni MOBART BEN.

La Maison agordina – punto di riferimento su tutto il territorio per la progettazione e realizzazione di arredi e finiture in legno, su misura e su progetto – ha infatti progettato e realizzato l’arredo in legno di tutta la zona living.

I proprietari, nel rispetto dell’architettura originaria della struttura, hanno mantenuto la travatura del tetto a vista e hanno scelto soluzioni d’arredo su misura, affiancando alcuni pezzi di design.

Per la cucina è stata studiata una composizione a ferro di cavallo, posizionata al centro della stanza, dallo stile moderno ed estremamente minimale. Le basi – che ospitano la zona fuochi e il lavello – e la parete attrezzata con gli elettrodomestici hanno le ante in Fenix Nero.

Quasi ad abbracciare la composizione su due lati, un bancone snack, caratterizzato da un piano di forte spessore e una struttura a doghe orizzontali di diversa larghezza, realizzato completamente in legno vecchio recuperato da antichi fienili, opportunamente pulito a mano dalle schegge e dalle impurità, e finito con oli naturali effetto “velluto” per idratarlo e garantire l’idrorepellenza.

Anche per la libreria, che fa da scenografia all’angolo lettura, è stato utilizzato un legno antico recuperato e trattato. La struttura è composta da tre elementi verticali portanti a tutta altezza che sostengono i ripiani, passanti senza schienale, con parete bianca a vista in contrasto e illuminata da fascia led incassata a filo nell’abbassamento in cartongesso sovrastante.

Un mobile basso ad ante scorrevoli, sempre in legno recuperato e qui proposta nella nuance “nocciola” è stato studiato per la parte più spiovente della zona living, seguendo l’andamento della trave sovrastante a doppio T. Per il top è stata scelta la lamiera nella finitura “Blu di Lamina” che richiama il materiale e la finitura della trave, quest’ultima collegata al mobile grazie a una pannellatura di tamponamento a doghe orizzontali e completa di illuminazione a led.

Completa la composizione, la parete inclinata secondo l’andamento del tetto, a chiusura del vano tecnico sottotetto, realizzata anch’essa in legno vecchio a doghe orizzontali di diversa larghezza, completa di porta a filo a scomparsa.

Accanto al caminetto e in contrasto con la finitura dello stesso, una libreria laccata Antracite realizzata su misura.

Un “rifugio” domestico caldo ed accogliente, capace di trasmettere pace, attraverso una nuova spazialità e una profonda armonia tra natura e ambiente.

Tutte le collezioni MOBART BEN sono realizzate con materiali e legnami pregiati rigorosamente Made in Italy, quali Abete, Larice delle Dolomiti e Rovere, proposti nelle varianti levigato, spazzolato profondo, piallato a mano oppure spaccato con un effetto vissuto.

MOBART BEN, azienda italiana di riferimento per la progettazione, produzione e fornitura di arredamenti in legno chiavi in mano, su misura e su progetto, propone soluzioni personalizzate capaci di creare gradevoli atmosfere di relax, per la città e per le seconde case.