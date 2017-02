I letti Hästens all’interno del nuovo Huus Hotel a Gstaad

Inaugurato lo scorso dicembre, l’Huus Hotel di Gstaad ha arricchito il panorama dell’hospitality della stazione sciistica svizzera. Sito a 1.111 metri di altitudine nell’Oberland Bernese, è nascosto nell’originario Steigenberger Alpenhotel completamente rinnovato, ed è già entrato a far parte dei Design Hotels. Il nome dell’hotel deriva dalla parola tedesco-svizzera corrispondente a ‘casa’: è proprio questo il principio che definisce l’estetica dei suoi spazi, tipici di un rifugio intimo di montagna a gestione familiare. Il progetto degli interni, curato dal premiato studio svedese Stylt Trampoli, è connotato infatti da ambienti caldi e accoglienti, caratterizzati dalla scelta di tonalità ricche e naturali e dall’impiego di materiali tradizionali di provenienza locale, che contribuiscono ad annullare le linee di confine tra interno ed esterno.

A valorizzare ulteriormente le 136 stanze dell’Huus Hotel, la presenza di alcuni dei modelli più importanti di Hästens: 2000T, Lenoria, Proferia, Auroria, Luxuria, Classic e Experience Frame – quest’ultima una linea speciale studiata appositamente per il canale hotellerie. Tutti i letti Hästens sono caratterizzati dalla presenza dei migliori materiali naturali – lino, lana e cotone di alta qualità – che vengono stratificati artigianalmente, per offrire un’immediata sensazione di confortevolezza. La scelta di materiali 100% naturali garantisce una regolazione efficace della temperatura corporea, per un’esperienza di sonno perfetto e un riposo davvero ristoratore.