I grandi tavoli Thonet sono pensati per pranzare, discutere e lavorare

Molto più di un arredo attorno a cui cenare piacevolmente con gli amici, studiare o ritrovarsi con la famiglia, il tavolo da pranzo si trasforma spesso in un polo di aggregazione e comunicazione. Ora che i confini fra cucina e sala da pranzo sono sempre più labili, il tavolo diventa cuore pulsante della casa e, grazie ad un impiego flessibile, permette di svolgere anche le moderne attività lavorative tra le mura domestiche.

Thonet ha in catalogo tre modelli che rispondono esattamente alle esigenze degli spazi contemporanei. La collezione S 1090, presentata quest’anno, include due diverse panche coordinate per accomodare fino a dieci persone, mentre la serie S 1070 comprende tavoli in tubolare d’acciaio dotati di pannelli estraibili che permettono di dar spazio anche ad ospiti imprevisti. Particolarmente accogliente è inoltre il tavolo 1060, con la sua superficie morbida al tatto e le sue forme fluide e organiche: un modello contemporaneo, ma allo stesso tempo pienamente inserito nella tradizione Thonet grazie al telaio in massello curvato.

La collezione S 1090 (2017) offre un gruppo di sedute dalle dimensioni generose

“Quando pensiamo a una lunga tavola riandiamo con la memoria alle feste in famiglia o alle allegre tavolate all’aperto, dove i commensali comunicano in modo spontaneo e rilassato, seduti gli uni di fronte agli altri. Il nostro obiettivo è quello di ricreare questa piacevole atmosfera anche fra le mura domestiche”. Il designer Randolf Schott descrive così l’esigenza, da molti condivisa, di avere in casa un grande tavolo da pranzo attorno al quale ritrovarsi e socializzare. Questa idea lo ha ispirato nella progettazione del tavolo massello S 1090, lungo ben 2,5 metri, e delle due diverse panche coordinate che offrono spazio a un nutrito gruppo di persone. La collezione è caratterizzata da un mix variegato e intrigante di materiali: dal legno del piano del tavolo, delle sedute e dello schienale, disponibile in frassino e rovere massello o impiallacciato, all’acciaio piatto curvato dei telai, passando per gli elementi in legno curvato della traversa opzionale del tavolo. Quest’ultima si presta come pratico poggiapiedi che garantisce una postura rilassata e separa in modo discreto le persone sedute una di fronte all’altra. La forma delle panche rimanda a quella del piano massello del tavolo dimezzato in senso longitudinale; la sagoma leggermente a barca del piano del tavolo agevola invece la seduta. Molto pregevoli dal punto di vista estetico sono i bordi che presentano uno smusso caratterizzato da una lieve torsione. Randolf Schott ha tratto ispirazione dalle classiche mense dei refettori conventuali per il design di questa collezione.

Accogliente e raffinato, il tavolo massello 1060 (2016)

Il tavolo 1060 disegnato da Jorre van Ast è un esempio riuscito di sintesi fra la tradizionale curvatura del legno ideata da Thonet – gli elementi in massello curvato che formano la base del tavolo sono un omaggio all’eredità storica di casa Thonet – e il linguaggio formale geometrico contemporaneo. Il piano rettangolare con gli angoli arrotondati si presenta in tutta la sua leggerezza estetica: è appoggiato su due coppie di gambe che si dividono alla sommità formando verso il basso una V rovesciata e sono collegate fra di loro da una snella traversa in legno che corre sotto al piano del tavolo. Le forme organiche e il senso di calore trasmesso dal legno fanno di questo tavolo il protagonista di piacevoli momenti conviviali tra le pareti di casa o l’accogliente punto d’incontro nelle moderne sale riunioni.