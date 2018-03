“FIAT LUX!” LE LAMPADE A SOSPENSIONE DI LEUCOS: UNA PROPOSTA PER OGNI AMBIENTE

Leucos, storica azienda italiana nel settore dell’illuminazione, propone diverse soluzioni per chi desidera illuminare gli ambienti con lampade a sospensione, tutte dal design ricercato e tecnologicamente all’avanguardia.

AELLA mini – sospensione e parete/plafone

Design by Toso&Massari – 2016

Sospesa o a parete, proposta con differenti finiture del vetro e sembianze del diffusore, cromie e sfumature, Aella mini a sospensione interpreta la varietà, la possibilità di scegliere all’interno di una larga gamma di personalizzazioni più vicine alle sensibilità individuali dell’epoca corrente.

Sorretta allo stesso cavo che le fornisce energia, appesa a rosone, infissa in orizzontale, nella sua serie più piccola amplia la genealogia di un progetto capace di ridefinirsi a partire da costanti fisse fino a trasfigurare in nuovi e coerenti progetti una tradizione di disegno e qualità di preziosa lavorazione del vetro all’altezza di interpretare con efficacia l’attuale società.

TRIGONA

Design Danilo de Rossi – 2015

Trigona ha l’accento sulla prima vocale. Il suo nome, come la sostanza della sua forma, dipende matematicamente dal numero tre che rappresenta la somma dei differenti possibili modi d’illuminazione che la lampada produce. Il numero perfetto, così caro a Pitagora, indica la successione degli strati sottili e resistenti in vetro borosilicato soffiato che nella loro composizione si sovrappongono concentrici mostrando ognuno la propria qualità cromatica.

VOLTA

Design by industrial design

Volta è una linea luminosa, una retta sospesa nell’aria che astrae la sua forma rappresentativa dalle semplici caratteristiche che ne contraddistinguono le qualità. È solo e unicamente un profilo sintetico, diretto, originale nel dimostrare le capacità tecniche di una lampada a sospensione duttile nell’uso, silenziosa nell’occupare lo spazio, flessibile nell’appropriarsi dei luoghi.

IXI-O

Design Filippo Caprioglio featuring Leucos Lab – 2017

IXI-O è una lampada costruita dalla luce riflessa. Una luminosità preziosa disegnata attraverso la contrapposizione tra la sorgente luminosa, un piccolo anello ancorato a soffitto senza evidenza, e le brillanti aste in cristallo capaci di riverberare la tipicità di una luce che trae forza dall’urto con le bacchette sospese in equilibrio.

Leucos, da sempre, grazie ad un’ampia ed articolata offerta, propone lampade realizzate in numerose finiture, nuances e materiali preziosi come il marmo, il metallo, il vetro; oggetti ricercati ed eleganti capaci di arredare ambienti domestici e contract, in grado di caratterizzare precisamente ogni ambiente.

Per questo, Leucos si presenta ancora oggi come partner affidabile e indispensabile per accompagnare con professionalità e passione il lavoro degli architetti e dei progettisti capaci di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.