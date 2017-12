FERROLUCE RETRÒ… industrial, lampada da sospensione C1691

La lampada da sospensione C1691 della linea Industrial di Ferroluce Retrò è un modello dal design essenziale, pensato per diffondere una luce piena e rassicurante, realizzato in ceramica in una palette contemporanea di colori brillanti con la garanzia di una realizzazione artigianale curata nei minimi dettagli. La sua superficie è ricoperta da smalti con ricercati effetti anticati, fintamente trascurati, dettagli voluti ed ottenuti attraverso precisi passaggi tecnici e conferisce alla superficie un aspetto tattile e visivo vissuto. Il richiamo al passato è possibile grazie all’uso di materiali che ben si sposano tra loro come il metallo ossidato e la ceramica colorata. I dettagli craquelé la rendono adatte ad un ambiente in stile industriale.

Tutti gli articoli Ferroluce Retrò sono prodotti esclusivamente in Italia e rispettano rigorosamente le normative vigenti. Come indicato sull’etichetta, sono compatibili con lampadine di tutte le classi energetiche.

Disponibile in dieci colori ‘vintage’: bianco, cipria, giallo, arancio, rosso, azzurro, verde, bordeaux, grigio e nero.