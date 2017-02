Ego by Woodco: la natura diventa parquet

Woodco presenta Ego, la nuova collezione di parquet materici ed esclusivi che consente di vivere nella quotidianità tutte le emozioni della natura.

La bellezza autentica del legno valorizzata dalle dimensioni importanti: questa è Ego, la nuova collezione di parquet a tre strati di Woodco pensata per rispondere alle esigenze di coloro che cercano un pavimento dalla personalità decisa. Tre proposte esclusive caratterizzano l’intera collezione, in cui venature accentuate e nodi di grandi dimensioni vengono enfatizzati dalla spazzolatura marcata e dalla suggestiva bisellatura sui quattro lati.

Formato importante, calore contemporaneo

Le tavole dei parquet Ego si distinguono per il formato importante (1900/2200x240x15 mm), selezionato per mettere in risalto la matericità della quercia e dare vita ad un pavimento che racconta il proprio vissuto attraverso l’unicità di ogni singola tavola. Le tre diverse colorazioni – di cui due realizzate con un raffinato trattamento termico – rispondono alle necessità estetiche e stilistiche dell’abitare contemporaneo, per progetti d’interni sofisticati e dalla personalità decisa.

Una scelta naturale

Con Ego di Woodco la natura prende nuove sembianze pur mantenendo intatta la sua essenza originaria. Le finiture con vernici all’acqua e con oli e cere privi di solventi esaltano la naturalità del legno proteggendone la fibra, per ambienti non solo esteticamente suggestivi, ma anche salubri e completamente sicuri.