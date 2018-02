EDEN Portable Suite, la casa plug&play da installare dove vuoi

Una micro-suite intelligente e autosufficiente, che utilizza energia solare, adatta per essere installata nelle location più impervie e scenografiche, in cima ad una scogliera o appesa a duemila metri di altezza, tra le montagne, in riva al mare o al lago, in una foresta o in qualsiasi ambiente naturale, completamente autonoma e pronta da usare, senza bisogno di allacci di nessun tipo.

Il tutto senza rinunciare al massimo del comfort e ad un lusso ecosostenibile.Un sogno? Al contrario: EDEN Luxury Portable Suite, ideato e progettato da Michele Perlini, è il nuovo, rivoluzionario concept modulare per il turismo emozionale.

Completamente prefabbricato, EDEN può essere facilmente trasportato, sia su strada che con un elicottero, già montato e completo di interni, pronto da abitare.