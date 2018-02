Doppia presenza al Salone per Dornbracht

Oltre al Salone del Bagno l’azienda per la prima volta avrà uno spazio anche all’interno di FTK in Eurocucina.

Nello stand dedicato al bagno l’azienda tedesca presenterà LifeSpa, un concept basato su una serie di trattamenti idroterapici – come getti, docce alternate, bagni rilassanti o idromassaggi – che trasformano il bagno in una vera e propria spa, all’insegna di uno stile di vita sano.

La base è l’ampia gamma di prodotti specializzati e tecnologie Dornbracht che si possono combinare in modo flessibile e personalizzato.

“La cura della salute avverrà in futuro sempre più tra le quattro mura domestiche“, Andreas Dornbracht spiega così il principio ispiratore di LifeSpa. “I trattamenti a base di acqua possono favorire in molti modi uno stile di vita sano, migliorando non solo la forma fisica, ma anche le prestazioni mentali e la vitalità.”