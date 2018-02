Doimo Cucine presenta le nuove collezioni Vogue: un inno al lusso contemporaneo

Doimo Cucine, azienda del Gruppo Doimo, propone le nuove soluzioni della linea Vogue: due versioni – Luxury e Contemporary – che con la loro estetica rispondono alla perfezione alle nuove tendenze dell’abitare classico contemporaneo e incontrano un gusto sempre più internazionale.

Dettagli preziosi, decori originali, ante a telaio e materiali ricercati vengono sapientemente combinati tra loro per offrire soluzioni eleganti e sofisticate in cui la tradizione artigiana tutta italiana risplende di una nuova contemporaneità. Le collezioni Vogue rappresentano, infatti, un perfetto mix tra tradizione e modernità, all’insegna di un lusso “semplice” che ammalia con il gioco di contrasti e fusione tra piani di lavoro, raffinate maniglie e ante a telaio.

Vogue Luxury si distingue per la sua sofisticata eleganza: è un susseguirsi di dettagli preziosi, ricercati, visibili. È il piacere dello sfarzo con eleganza offerto da gambe decorate per mobili, tavoli e consolle, riccioli, piedini ovali, ante in acciaio inox mirror incise e maniglie in marmo.

Vogue Contemporary lavora sui diversi elementi della cucina per offrire uno stile attuale, dalla geometria lineare e ricca di piani e volumi a profondità diverse. Le soluzioni giocano con materiali pregiati, dettagli lussuosi, richiami al passato, colonne dispensa con ante in vetro e cornici che abbracciano i mobili.

