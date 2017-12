Dielle presenta Scrittoio Ghost

La soluzione a scomparsa per passare dall’area studio all’area gioco.

Il Natale è ormai alle porte! Si avvicina per i ragazzi il momento di riporre i libri di scuola e dedicarsi allo svago insieme ad amici e familiari.

Per conciliare al meglio dovere e piacere anche nella quotidianità, Dielle – azienda del gruppo Doimo – propone la cameretta con scrittoio Ghost, una soluzione estraibile e a scomparsa pensata per poter lasciare spazio all’area gioco.

Integrato nel sistema armadio con libreria terminale Palo, lo scrittoio Ghost rappresenta una soluzione salvaspazio pratica e funzionale grazie anche al piano di lavoro dalle giuste dimensioni per svolgere in totale comfort tutte le attività di studio. E quando, ad esempio durante le festività natalizie, il divertimento chiama? Ghost, proprio come un fantasma, “scompare” e la postazione studio lascia spazio al gioco: i ragazzi possono chiudere libri e computer e sfruttare la stanza in tutta la sua ampiezza per scartare i doni appena ricevuti!

Informazioni tecniche della composizione:

Finiture: Olmo perla/olmo cenere/corda/rosa

Misure: H=258 L=330 PR=310