Da un gioco di volumi e materiali nasce Fusion Kitchen

Uno dei nuovi prodotti che LAGO presenterà ad EuroCucina, in occasione del Salone Internazionale del Mobile 2018.

Elegante e scultorea, la nuova cucina LAGO gioca con i contrasti volumetrici e materici.

Volumi che permettono l’incontro tra diversi materiali, dando vita a una nuova forma di espressione compositiva: si presenta così Fusion Kitchen, la nuova cucina disegnata da Daniele Lago che sarà presentata ufficialmente ad Eurocucina 2018 durante il Salone Internazionale del Mobile di Milano. Fusion Kitchen va ad ampliare la gamma di cucine LAGO con una soluzione modulare dall’estrema libertà compositiva.

Tre blocchi compatti si compenetrano perfettamente creando un contrasto cromatico e materico che enfatizza l’incontro tra volumi di materiali differenti: al centro una base in legno Wildwood, un rovere antico con venature tridimensionali, a cui si intersecano massicci blocchi di marmo, resi leggeri dalla sospensione su vetro extrachiaro temperato.

Fusion Kitchen, modulabile per composizioni a isola o a parete, lineari o ad angolo, riesce a sorprendere per l’effetto di solida matericità. LAGO introduce, inoltre, una nuova tecnologia che permette di stampare in digitale sul retro del vetro, trasformando questo materiale in un raffinato ed innovativo interprete degli elementi naturali, come il marmo.

XGlass dona delle venature marmoree che connotano i volumi laterali, creando continuità tra top e frontali, ed è disponibile in quattro mood differenti – Calacatta, Marble Grey, Nero Marquiña, Oxi Bronze. Questa nuova finitura permette nuove progettualità e personalizzazioni, applicabili in diversi contesti di interior e a diversi arredi, come la dispensa N.O.W. che, abbinata a Fusion, può creare accostamenti materici originali.

I volumi texturizzati, a terra e sospesi, possono integrare lavandini e piani cottura a gas o induzione. Tutti i frontali hanno sistemi di apertura non visibili e possono accogliere gli elettrodomestici.

Specifiche tecniche (cucina in foto)

Dimensioni: 540 cm x 280 cm

Materiali: Marble Grey, Nero Marquiña, Wildwood grigio