Da progetto socio-culturale a marchio premiato da Wallpaper*

L’evoluzione di Bottega Intreccio: una nuova avventura imprenditoriale ed un visionario ampliamento di collezione

Bottega Intreccio riconferma la sua presenza agli eventi Fuorisalone di Milano in programma dal 16 al 22 aprile 2018, in cui presenterà l’estensione della collezione Caratteri e l’avvio della nuova avventura imprenditoriale.

Al suo esordio durante la scorsa Milano Design Week, Bottega Intreccio genera grande interesse sia da addetti ai lavori, quali giornalisti, stylist e interior designer, sia dal pubblico da ogni parte d’Europa. Un interesse incoronato dall´assegnazione del Wallpaper* Design Award 2018 nella categoria Best Weaves per la collezione Caratteri del designer Maurizio Bernabei, giovane marchigiano che da anni risiede in spagna e partecipa a progetti di respiro internazionale.

Alla Milano Design Week 2018 verranno presentati il sistema da terra ed il sistema da tavolo che completeranno la collezione Caratteri.