I migliori standard di prestazioni nel mercato globale delle solid surface.

Il business Corian® Design ha sviluppato delle nuove competenze e un innovativo processo produttivo chiamato Resilience Technology™ grazie al quale è possibile produrre la superficie Corian® Solid Surface con caratteristiche di superiore reattività ai danni, maggiore facilità e rapidità nella rimozione delle macchie, minore necessità di cura e manutenzione. Questa tecnologia di elevato livello è in grado di ridurre i danni come graffi, calore e impatti, derivanti dall’uso quotidiano al quale è esposta la superficie negli ambienti commerciali e residenziali.

Questi miglioramenti mirano a incrementare ulteriormente le possibilità di Corian® Solid Surface in una gamma di applicazioni commerciali per i settori alberghiero, istruzione, sanità, retail, uffici e ristorazione oltre al mercato residenziale.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ offre inoltre tutte le proprietà e le qualità dei prodotti standard in Corian® – versatilità progettuale, formabilità, superficie non porosa e giunture praticamente invisibili – fornendo ad architetti, designer e laboratori un materiale nuovo e affidabile al contempo, facile da lavorare e capace di offrire risultati migliori.

Test Realizzati

I test condotti dal business Corian® Design mostrano che i miglioramenti specifici che offre Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ non sono presenti in altre solid surface attualmente presenti sul mercato.

Colori Disponibili

All’inizio, la Resilience Technology™ verrà utilizzata per realizzare quattro nuovi colori della superficie Corian® Solid Surface che saranno commercializzati a livello globale a partire da febbraio 2018. Questi colori sono stati selezionati per catturare una varietà di opportunità di business in applicazioni e mercati specifici.