Corian® Solid Surface with Resilience Technology™: i migliori standard di prestazioni nel mercato globale delle solid surface

Il business Corian® Design ha sviluppato delle nuove competenze e un innovativo processo produttivo chiamato Resilience Technology™ grazie al quale è possibile produrre la superficie Corian® Solid Surface con caratteristiche di superiore reattività ai danni, maggiore facilità e rapidità nella rimozione delle macchie, minore necessità di cura e manutenzione. Questa tecnologia di elevato livello è in grado di ridurre i danni come graffi, calore e impatti, derivanti dall’uso quotidiano al quale è esposta la superficie negli ambienti commerciali.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ può inoltre essere rinnovata in maniera più rapida e facile. La sua superficie rimane come nuova più a lungo nel tempo e la sua cura è facilitata. Per gli utilizzatori finali o negli ambienti domestici è sufficiente una pulizia delicata a base d’acqua con una spugna leggermente abrasiva per rimuovere visibilmente i graffi più leggeri. Queste superiori proprietà sono integrate nel materiale e le sue prestazioni permanenti durano per l’intero ciclo di vita del materiale.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ offre inoltre tutte le proprietà e le qualità dei prodotti standard in Corian® – versatilità progettuale, formabilità, superficie non porosa e giunture praticamente invisibili – fornendo ad architetti, designer e laboratori un materiale nuovo e affidabile al contempo, facile da lavorare e capace di offrire risultati migliori.

Resilience Technology™ è un’invenzione in attesa di brevetto basata su una serie di innovazioni chimiche e di processo sviluppate dal team di ricerca e sviluppo di Corian® Design. Questa tecnologia unica è in grado di potenziare complessivamente le prestazioni di tutte le qualità della superficie Corian® Solid Surface.

Questi miglioramenti mirano a incrementare ulteriormente le possibilità di Corian® Solid Surface in una gamma di applicazioni commerciali per i settori alberghiero, istruzione, sanità, retail, uffici e ristorazione oltre al mercato residenziale.

I test condotti dal business Corian® Design mostrano che i miglioramenti specifici che offre Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ non sono presenti in altre solid surface attualmente presenti sul mercato.

All’inizio, Resilience Technology™ verrà utilizzata per realizzare quattro nuovi colori della superficie Corian® Solid Surface che saranno commercializzati a livello globale a partire da febbraio 2018. Questi colori sono stati selezionati per catturare una varietà di opportunità di business in applicazioni e mercati specifici.

I quattro colori di Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ sono: Summit White (una tonalità di bianco puro estremamente versatile); Stratus (un’elegante tonalità grigia); Keystone (un colore ispirato all’aspetto del cemento); Cool Gray (una combinazione di piccole particelle di misure diverse in una matrice grigia).

“Nell’estate 2017, abbiamo lanciato la campagna Make Your Space™, che ha marcato una nuova era per Corian®. Questa campagna si concretizza in nuove iniziative di marketing, nuove opportunità di collaborazione con clienti, professionisti e industria, oltre che nello sviluppo di colori, texture e funzionalità innovativi. Nell’ambito di questa visione, lanciamo ora la Resilience Technology™ che dimostrerà ancora una volta la superiorità di Corian® Design come soluzione per l’interior design e l’architettura, in perfetta linea con il nostro slogan Make Your Space™.” ha dichiarato Julie Eaton, Global Business Director, Corian® Design.

Per maggiori informazioni su Corian® Solid Surface with Resilience Technology™, visitare il sito www.corian.it/-resilience- technology- o contattare il rappresentante locale.

Corian® ( ® ( www.corian.it ) – Inizialmente utilizzata come soluzione ad alte prestazioni per piani e arredi di cucina e bagno, Corian® Solid Surface è oggi un marchio leader globale nel campo del design, dell’architettura e dell’arredamento, un prodotto scelto in tutto il mondo da decine di migliaia di architetti, designer e aziende e da milioni di consumatori.

Corian® Solid Surface è uno strumento di design che offre eccezionale versatilità e pressoché illimitate possibilità nello sviluppo di soluzioni di alta qualità tecnica ed estetica, funzionali e affidabili per ambienti residenziali, pubblici e contract, tanto in interni che in esterni, dalle cucine alle lampade, dal bagno al rivestimento esterno di edifici, dalle sedute ai sistemi domotici, dai radiatori alle superfici touch-control, dai tavoli agli accessori per arredamento e moda.