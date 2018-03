Corian® Solid Surface per la nuova sede centrale californiana del sito di e-commerce di automobili Edmunds

Per Edmunds.com, rinomato sito internet statunitense per l’acquisto di automobili, il trasloco nella nuova sede di Santa Monica nell’estate 2016 ha coinciso con il cinquatesimo anniversario dell’azienda. Lo studio di architettura con sede a Los Angeles M+M Creative Studio ha voluto onorare questo traguardo con un progetto d’interior design ispirato al mondo delle automobili dove Corian® Solid Surface è stato utilizzato per creare ambienti di lavoro piacevoli e stimolanti.

Corian® Solid Surface è un elemento importante e ricorrente nel progetto architettonico, impiegato per una varietà di applicazioni all’interno del vasto complesso di 13.000 metri quadrati. “Negli uffici volevamo delle finiture brillanti che rimandassero al look di una macchina nuova e Corian® ha risposto perfettamente alle nostre esigenze fornendo quell’aspetto lucido che ricercavamo.” ha dichiarato Chris Mitchell, Presidente di M+M Creative Studio.

All’entrata, i visitatori possono vedere una splendente macchina Corvette del 2016 sospesa alla rovescia sopra un bancone reception in acciaio lucidato a specchio. Il piano ovale del bancone è in Corian® Solid Surface nel colore Designer White con un’elegante striscia nelle tonalità Royal Red e Silverite che richiama quelle delle macchine da corsa. Questi stessi tre colori sono utilizzati anche in altre zone della struttura.

Il motivo con la striscia ispirato alle automobili da corsa è ben visibile sul pavimento del bar a piano terra, dove M+M Creative Studio ha installato un blocco di circa 13 metri di lunghezza con lavelli integrati in Corian® Solid Surface, sotto un lampadario formato da cerchioni in acciaio cromato. “L’aspetto liscio di Corian® ricorda il design uniforme delle macchine di oggi. Non presenta giunture né fissure visibili e ciò rende la pulizia del bancone del bar molto più semplice.” ha aggiunto Mitchell.

Corian® Solid Surface è stata utilizzato per creare delle credenze nelle sale riunione e conferenza oltre che per i bordi di due acquari collocati vicino alle scrivanie degli impiegati. Gli architetti hanno inoltre avuto l’idea di inserire delle piccole nicchie in Corian® nelle pareti, da utilizzare come aree di ricarica per i dispositivi elettronici dei dipendenti, fornendo loro la possibilità di muoversi liberamente negli ambienti di lavoro, senza l’obbligo di stare seduti alla scrivania.

Nell’area destinata alle pause, gli architetti hanno progettato un tavolo in Corian® Solid Surface con i bordi affusolati che reinterpreta il motivo delle macchine da corsa in un pattern circolare. “Corian® è una superficie che ci ha consentito di dare vita al progetto che ricercavamo apportando movimento e fluidità,” ha concluso Mitchell, il cui progetto è stato recentemente premiato con l’American Architecture Prize.