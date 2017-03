COLOREVIVO PER INTERNI PIÙ VIVACI E INTENSI…

Una nuova formula superlavabile, ad elevata copertura e rapida essiccazione per finiture sempre perfette e alla portata di tutti

Dai laboratori di Colorificio San Marco, azienda leader in Italia nella produzione di sistemi vernicianti per l’edilizia, arriva ColoreVivo, idropittura murale superlavabile in grado di personalizzare e vivacizzare gli ambienti interni con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Spaziando tra le oltre 1200 tinte del Sistema Tintometrico Marcromie, con ColoreVivo è possibile reinventare con un tocco personale le pareti, ottenendo finiture di alta qualità, opache e uniformi.

Dalle alte prestazioni, la nuova idropittura offre un ottimo punto di bianco e un’elevata copertura nei colori intensi, nelle tinte forti e vivaci e nel bianco classe 1.

ColoreVivo è caratterizzato da ottima lavabilità e rapida essiccazione, è inodore e dal basso contenuto di composti organici volatili, privo di formaldeide e plastificanti aggiunti per migliorare il benessere abitativo.

Grazie al Sistema Tintometrico Marcromie, con ColoreVivo partendo dalle basi bianco, deep e trasparente è possibile personalizzare gli ambienti interni scegliendo tra una varietà di ben 1212 tinte, dai colori di tendenza come verdi luminosi e brillanti o blu intensi, passando per le infinite sfumature dei più classici rossi e azzurri. Una gamma amplissima, in grado di offrire soluzioni dinamiche per tutti gli spazi, moderni o tradizionali. Nei migliori punti vendita sarà inoltre disponibile una color collection dedicata con 60 colori vivaci.

Coniugando alta qualità e sostenibilità, ColoreVivo dona alle pareti colori perfetti, permettendo a tutti di liberare fantasia e creatività e rendere vivaci gli ambienti aggiungendo un tocco di personalità.