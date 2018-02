COLAVENE WYNN: DESIGN E PRATICITÀ IN BAGNO

L’azienda presenta il nuovo lavabo-lavatoio disegnato da Alessandro Paolelli

Colavene presenta il nuovo lavabo Wynn, sintesi di design e praticità per la stanza da bagno e la lavanderia.

Per lo storico marchio del polo ceramico di Civita Castellana, Alessandro Paolelli ha disegnato una vasca capiente, profonda 25 cm, che può essere montata a muro oppure installata su un piano.

Wynn può essere abbinato ad una struttura sottolavabo coordinata oppure a mobili contenitori, sia a terra che sospesi, in molteplici combinazioni: con due cassetti, due ante o cassettone singolo, per agevolarne l’utilizzo in lavanderia.Due le misure del bacino: 50x40xh.25 cm e 70x40xh.25 cm.

Rovere Primitivo e Quercia Grigia le nuove finiture in catalogo che si aggiungono alle altre colorazioni Acquaceramica, come Tela bianco, Indaco, Tela grigio, Rovere Maranello e Rovere chiaro.