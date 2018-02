BUZZI & BUZZI PER LA NUOVA BOUTIQUE MASEL

Buzzi & Buzzi, affermato leader a livello internazionale nel settore illuminotecnico, illumina la nuova boutique Masel, marchio italiano di cravatte e accessori sartoriali customizzati e rigorosamente prodotti in Italia. Il primo flagship store del brand, nato nel 2015 dalla creatività e professionalità del giovane Luca Maselli, è un progetto di SUPERFUTUREDESIGN*, il creative lab sorto dall’evoluzione dello studio di architetti ASZarchitetti. L’illuminazione by Buzzi & Buzzi è l’elemento perfetto per completare ed enfatizzare l’originale e ricercato arredamento dell’accogliente ambiente.

Nel centro storico di Milano, a pochi passi dal Quadrilatero della moda, la boutique Masel, caratterizzata da una facciata blu notte in stile anni venti e dall’interno completamente in color ottanio con corde dalle tinte tenui appese alle pareti e al soffitto, ospita due prodotti illuminotecnici dell’azienda lombarda: fonti di luce di alta qualità e con le migliori specifiche tecniche che sanno accrescere il già alto impatto visivo che contraddistingue l’ambiente. Per l’illuminazione dello spazio espositivo degli articoli Masel sono state scelte due linee di binari a “L” con il prodotto Q2: un rettangolo di pura luce scelto per enfatizzare gli accesi e brillanti colori presenti nel negozio. Q2, prodotto della Iron Line, è un apparecchio a soffitto, parete o binario, orientabile e disponibile con finitura bianca o nera. Un proiettore professionale in alluminio verniciato a polvere, adatto per installazioni in ambienti interni dotato di sistema con braccio a scomparsa nel corpo e completamente direzionabile. Disponibile in differenti ottiche, intercambiabili senza utilizzo di alcun utensile, combinando al massimo funzionalità ed estetica.

Un perfetto design dove l’alimentatore è occultato nel corpo del faretto e nessuna cassetta di alimentazione è visibile.

Pipedino Open è l’altro prodotto Buzzi & Buzzi utilizzato per il progetto: apparecchio a parete posizionato nel particolare bagno della boutique, un simil corridoio interamente in color ottanio e con un tocco di bianco dato dai sanitari. Le due lampade Pipedino Open a parete, da interni e a biemissione in AirCoral® generano una luce concreta, una distribuzione luminosa diffusa, simmetrica e regolare. L’essenzialità della stanza e i suoi complementi d’arredo vengono valorizzati al meglio, grazie ad una luce che regala qualità visiva.

Buzzi & Buzzi, grazie al progetto dell’eclettica boutique Masel, dimostra, ancora una volta, il forte effetto illuminotecnico che sanno generare i suoi prodotti e le loro eccellenti proprietà tecniche.