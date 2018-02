BOLTON XL, letto dalla testiera extra large ideale a centro stanza

Nella versione in tessuto rosso come in foto si rivela davvero vivace ed originale. di Felis.

Completamente sfoderabile, Bolton è uno dei nuovi letti della collezione Bedstories#2

La linea prevede in tutto 9 modelli che, oltre alle consuete caratteristiche degli imbottiti Felis (qualità dei materiali, cura artigianale per i dettagli, funzionalità ed eleganza), spiccano per un design davvero distintivo.