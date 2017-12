AXOR PER ARCHITECT@WORK MILANO L’esperienza dei grandi designer a servizio degli architetti

in occasione di Architect@Work Milano – a MiCo Milano Congressi (Viale Scarampo, fra gate 4 e gate 5), AXOR (Stand 48) presenta a interior designer e architetti le soluzioni innovative per la progettazione dell’area bagno. In particolare si parlerà di AXOR Uno e delle nuove docce AXOR.

Phoenix Design firma la linea AXOR Uno: super-minimale prosegue idealmente la linea del tubo piegando poi a 45° il braccio di emissione (orientabile). Il getto morbido ed ecologico dimezza i consumi con 5 l/m contro una media di 9-10. Nella versione Select la testa del rubinetto può essere semplicemente cliccata per azionare e interrompere il flusso. La rotazione interviene invece sulla scelta della temperatura. Una soluzione che rende ancora più ecologico l’utilizzo quotidiano, evitando di attivare accidentalmente l’impianto di acqua calda.

Il soffione doccia AXOR 350 classico e circolare viene abbinato a miscelatore termostatico in vetro temperato e doccetta.

AXOR sviluppa e costruisce sistemi di rubinetteria, docce e accessori per ambienti bagno di lusso nonché miscelatori professionali da cucina. All’alta qualità estetica e tecnologica il brand aggiunge sofisticati servizi di personalizzazione. I prodotti AXOR sono considerati veri e propri classici del design contemporaneo. In generale interpretano il claim “Form Follows Perfection”: il processo produttivo è portato fino al punto in cui nulla può essere aggiunto o tolto. Questa la formula seguita negli ultimi vent’anni da designer internazionali del livello di Philippe Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie Massaud e Patricia Urquiola.