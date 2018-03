ARRIVA LA PASQUA IN CASA CON MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde, marchio francese di arredamento e accessori decorativi, celebra l’arrivo della primavera, della bella stagione e del sole con una selezione di prodotti colorati e freschi, pensati per condividere al meglio momenti unici in compagnia di amici e parenti.

Il pranzo di Pasqua sarà l’occasione giusta per celebrare la nuova stagione con i prodotti da tavola di Maisons du Monde. Tovaglie colorate, piatti con motivi floreali, vassoi e bicchieri con stili semplici e originali ma anche conigli e colombe di porcellana e molti accessori carini a tema pasquale per rallegrare la tavola in un giorno di festa.

Qualunque sia lo stile con cui verranno accolti gli ospiti del pranzo di Pasqua, Maisons du Monde propone una gamma di decorazioni che illumineranno questo giorno di festa. Dalle uova in legno decorate nei colori verde e giallo con cui rallegrare la sala da pranzo alla gallina gialla da appendere alle pareti, fino ad arrivare alla simpatica statuetta a forma di coniglio verde o il pulcino in metallo giallo per arricchire con un tocco di originalità gli ambienti domestici.

LA PASQUA IN TAVOLA

Una tavola frizzante e accogliente con gialli tenui accostati a elementi pasquali. Dai piatti in porcellana arricchiti da forme geometriche colorate ai tovaglioli di carta dai toni sgargianti e le tovagliette dalle molteplici fantasie che donano allegria alla tavola.

Per chi sceglie una tavola fresca dai toni più rilassanti in cui prevalgono verdi tenui e colori chiari, Maisons du Monde propone il servizio di piatti in porcellana verde acqua dai disegni geometrici, arricchiti dall’allure primaverile dei bicchieri in vetro con farfalle in rilievo. Ad aggiungere aria di festa, le uova pasquali in legno come ulteriore decorazione della tavola.

MOTIVI FLOREALI

Agli inguaribili romantici che preferiscono una tavola dal gusto classico, Maisons du Monde propone una composizione dai colori tenui che variano dal rosa all’azzurro. Un servizio di piatti in maiolica arricchito da delicate e raffinate decorazioni floreali che regalano alla tavola un’atmosfera bucolica e romantica. Rosa cipria e verde acqua del tovagliato, insieme alle linee classiche dei calici in vetro lavorato, contribuiscono a conferire uno stile retrò alla tavola.

Una collezione di tazze e vassoi in porcellana dai colori verde e rosa a motivi floreali aggiungeranno stile al tuo pranzo di Pasqua, grazie al piccolo coniglio che impreziosisce gli oggetti di tutta la linea.