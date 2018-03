Anteprima Salone Internazionale del Mobile 2018 Mimesi Design: Emanuel Gargano

Ancora una volta è la Natura a ispirare il nuovo progetto pensato da Emanuel Gargano per Amura: Mimesi.

Dopo averne rievocato forme e volumi (con Lapis), il designer umbro celebra ora l’infinita gamma cromatica che essa sa offrire attraverso il mutare delle stagioni e le sue innumerevoli espressioni materiche.

Mimesi rivela una nuova concezione della creatività che si rifà al pensiero aristotelico secondo cui l’arte è mimèsi, ovvero imitazione della realtà in tutte le sue manifestazioni.

I decori non sono quindi il frutto di un’invenzione astratta, ma la trasfigurazione della bellezza e dell’incanto della Natura.

Sfumature, gradazioni di colore, ombre e riflessi: Mimesi è una collezione inedita di rivestimenti in velluto che declina trame e cromatismi ispirati ai paesaggi e agli elementi naturali.

La poesia di un tappeto di foglie in autunno, il fascino immutabile di una parete rocciosa, la sensualità di una distesa di sabbia: suggestioni che nascono da una scrupolosa osservazione del mondo e danno vita a dodici pattern dal forte impatto visivo e dalla potente carica immaginifica. Come MUSCUS, che trae la sua ispirazione dalle sensazioni tattili e olfattive regalate da un tappeto naturale di muschio in un bosco mediterraneo e trasformate in un morbido abbraccio.

La filosofia di Amura, profondamente legata alla materia e alla natura, trova così conferma e al tempo stesso evoluzione in questa nuova special edition.