AndreA: forme sinuose e design applicato per il nuovo progetto EIKONsolution

AndreA si colloca tra storia e futuro, tra tradizione e innovazione. Con le sue forme armoniose e decise, è una soluzione progettata per dare un “corpo” ma anche un’anima alle creazioni dei brand che lo selezioneranno. Dalla linea unica, ammaliante, rappresenta una donna contemporanea, fluida, con una allure da “eikon” appunto.

AndreA verrà presentato a un selezionato pubblico di addetti ai lavori e opinion leader giovedì 6 aprile e si svelerà attraverso un video emozionale.

«Sarà un momento speciale, presenteremo una collezione che mixa fashion e design, un oggetto realizzato artigianalmente e poi sviluppato con le più moderne tecnologie capace di esaltare le creazioni dei più lussuosi brand del fashion system. Vogliamo condividere questo importante momento con i nostri clienti, ma anche con chi, pur non avendo contatti diretti con noi, sia capace di valutare e anche, perché no, criticare» dichiara Daniele Panizza, general manager di EIKONsolution.

AndreA sarà disponibile sul mercato italiano e internazionale da aprile 2017.

“Lo abbiamo volutamente caratterizzato con particolari così evidenti sul corpo da non poter che creare un legame indissolubile con il nostro brand, e soprattutto con i marchi dei clienti che lo sceglieranno.”

I mannequin di EIKONsolution da anni donano vita alle collezioni di marchi come Tezenis, Samsonite, Calzedonia, ETAM, Just Cavalli, Dsquared2, United Colors of Benetton, John Lewis, Combipel, Pinko, Trussardi Jeans, Falconeri, Les Copains, Manila Grace, Silvian Heach, Castello d’Oro, Bikini Village. Max&co, Marella, Jenny e Sisley.

Ogni progetto è stato studiato e realizzato per adattarsi alle creazioni. Mannequin custom made che hanno reso gli allestimenti degli shop in tutto il mondo delle vere e proprie installazioni, a metà tra arte e moda.