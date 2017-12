A Ernestomeda il premio “Best Mega Yacht Kitchen Design Specialists

All’azienda marchigiana il prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista inglese Trade Monthly, pubblicata dalla casa editrice AI Global Media Ltd

Ernestomeda è stata nominata “Best Mega Yacht Kitchen Design Specialist” agli International Trade&Export Awards 2017. Ad annunciarne i vincitori è la rivista Trade Monthly, edita dalla AI Global Media Ltd, mensile di portata internazionale che offre ai propri lettori contenuti e notizie sempre aggiornati sul mercato retail.

L’assegnazione degli International Trade&Export Awards 2017 si è basata esclusivamente sul merito e sui risultati raggiunti nel commercio, nell’esportazione e nell’importazione delle imprese in tutto il mondo, celebrandone sforzi e ambizioni.

In modo particolare, Ernestomeda è stata premiata per la sua Yacht Division, ramo dell’azienda di cui i giudici hanno apprezzato l’attenzione al design innovativo, senza rinunciare alla dimensione luxury. Ernestomeda Yacht Division è la divisione aziendale dedicata alla progettazione di cucine per yacht, megayacht e grandi navi da diporto (tra i principali marchi del Gruppo Ferretti: CRN, Ferretti Yachts, Custom Line, Pershing e Mochi Craft), in grado di coniugare le caratteristiche peculiari della produzione industriale con l’essere un vero e proprio atelier, dedicato alla realizzazione di ambienti cucina studiati nei dettagli. I progetti si distinguono per la definizione razionale dello spazio abitabile, per il design, la sicurezza e la trasversalità con cui vengono adattati alle necessità della nautica.

Ernestomeda è stata insignita dell’autorevole riconoscimento per il suo costante impegno in termini di ricerca e innovazione tecnologica, con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, e si è distinta come uno dei migliori produttori di cucine di design di alto profilo. La vision dell’azienda mira infatti a distinguersi nel panorama internazionale, diffondendo i valori del Made in Italy e personalizzando l’ambiente cucina – della casa così come degli yacht – con prodotti esclusivi e innovativi.